RCC в октябре хочет организовать боксерский бой Исмаилов – Штырков

Исполнительный директор RCC Николай Клименко рассказал о желании организовать бой по правилам бокса между Магомедом Исмаиловым и .

— Вы организовали бой для Шлеменко. Будете проводить поединок для Исмаилова перед встречей со «Штормом»?

— В идеале я хочу организовать боксерский поединок между Исмаиловым и Штырковым. Но я не имею отношения к RCC Boxing Promotions, я предложу эту идею. Плюс мы на своей площадке разогрели эту идею. Нужно все обсуждать.

— А сроки?

— Думаю, октябрь. Чтобы это не помешало подготовке Исмаилова ко встрече с Александром [Шлеменко] в декабре.

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