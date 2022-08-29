Брат Исмаилова – о бое Шлеменко и Илича: «Мое мнение: остановка была ранней. Можно было дать еще 5 секунд»

Рамазан Исмаилов, брат и тренер средневеса высказался о поединке между Александром Иличем и , закончившимся победой серба техническим нокаутом в первом раунде.

«Мое личное мнение, что остановка была ранней. Но это мое личное мнение, потому что были бои, в которых спортсмены были в намного более тяжелых ситуациях, но они выживали, исход боя переворачивался в другую сторону, и они побеждали.

В этом бою после удара коленом, который пропустил Шлеменко, добиваний, по сути, не было. Опасности в добиваниях я не видел. Там были короткое тычки. Не было силовых ударов, которые несли угрозу. Можно было оставить еще секунд пять», – сказал Рамазан.

Шлеменко назвал одной из причин поражения Иличу журналиста, спросившего перед боем о завершении карьеры

Александр Шлеменко: «Друзья, эмоции утихли, сейчас с холодной головой я никого не хочу и не буду обвинять в случившемся! Виноват только я сам!»