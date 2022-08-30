Исмаилов ответил на критику Шлеменко со стороны Харитонова, сравнив Сергея с вонючим мешком

Российский боец ответил Сергею Харитонову, который раскритиковал Александра Шлеменко после поражения от Александра Илича на 12.

«Если взять вонючий мешок с тухлым мясом, завязанный, и если бы было возможно научить его говорить, а после немножечко развязать, то примерно такой бы комментарий из него выскочил бы.

Злорадствуют падению человека и, что удивительно, злорадствуют именно те, которые больше всех падали. Говорят вроде они, а стыдно почему-то мне!» – сказал Исмаилов.

Сергей Харитонов: «Вся проблема Александра Шлеменко в том, что он много говорит и ничего не делает»

Шлеменко нокаутировали за 21 секунду – вырубили с колена в прыжке и добили. Дальше Шторм должен драться с Исмаиловым