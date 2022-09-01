Эдди Хирн: «Не думаю, что стили Фьюри и Усика могут подарить нам интересный бой»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Эдди Хирн Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Промоутер Эдди Хирн высказался относительно возможного поединка за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Уже много людей высказали свое мнение по поводу предстоящего боя Усика с Фьюри, теперь моя очередь.

Я не думаю, что их стили могут подарить нам интересный поединок, но интрига есть.

В ринге встретятся два гения бокса. Я просто считаю, что Усика очень трудно победить, поэтому отдаю ему преимущество. Я хотел бы посмотреть их поединок и надеюсь, что он состоится», – сказал Хирн.

Усик и Фьюри обязаны подраться: их бой – шаг в историю. В тяжелом весе не было абсолютного чемпиона с четырьмя титулами

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