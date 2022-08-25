Фьюри обещает побить Усика после недели тренировок: «Легко прибью этого средневеса»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри уверен в победе над в поединке за титул абсолютного чемпиона мира.

По мнению англичанина, решающее значение в этом бою будет играть его преимущество перед Усиком в габаритах.

«Мне нужна всего неделя подготовки, чтобы побить Усика. Он средневес. Я легко прибью его. Усику нужен легендарный «Цыганский король». Мне не нужен какой-то иностранец.

Я легенда в этом спорте. Непобежденный чемпион в тяжелом весе, который ушел в отставку, как Рокки Марчиано. Я нужен этому идиоту», – сказал Фьюри.

Фьюри – о желании Уайлдера драться с Усиком: «Пусть этот бомжара встанет в конец очереди»

Фьюри заявил, что к 1 сентября он хочет получить предложение на бой с Усиком, иначе Тайсон завершит карьеру