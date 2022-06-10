Дэйна Уайт: «Я бы хотел организовать бой Чендлера и Конора. Это имеет смысл»

Президент UFC Дэйна Уайт назвал сроки возвращения в октагон, а также рассказал о возможном сопернике.

«Не знаю, но мне очень нравится идея организации боя Чендлера и Конора. Особенно после последнего поединка Майкла. Есть много поединков, но все станет понятно, когда Конор вернется.

Просто Конор занимает восьмое место в рейтинге, Чендлер — пятое. Это имеет смысл.

Думаю, Макгрегору становится лучше. Он начинает наращивать тренировки, и я надеюсь, что в конце этого года, в начале следующего он вернется», – сказал Уайт.

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