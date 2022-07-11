Чейл Соннен: «Никто не вызывает Махачева, но Чендлер сделал это. Такой путь приведет его к Конору или Оливейре»

Ветеран ММА Чейл Соннен отреагировал на желание Майкла Чендлера провести бой с Исламом Махачевым.
«Никто не вызывает Махачева, но Чендлер сделал это. Если он ухватится за Ислама и прыгнет на него, то будет двигаться все дальше и дальше.
Путь, который наметил Чендлер, приведет его либо к Конору Макгрегору, либо к Чарльзу Оливейре, так что он получит именно то, чего хочет.
Можно выбрать медленный путь, как это делает Джон Джонс и остальные тяжеловесы, или можно сделать то, что сделал Чендлер, и прямо сегодня за завтраком составить чертов кард, который захочет увидеть каждый фанат в мире», – сказал Соннен.
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