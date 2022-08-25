Оливейра хочет выйти на Конора после боя с Махачевым: «Это единственная причина, почему я решил драться с Исламом»

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра заявил, что согласился драться с Исламом Махачевым только ради возможности затем получить бой с Конором Макгрегором.
«Это было бы идеально. Мы просили организовать бой с Макгрегором в Бразилии, и надеюсь, это сработает. Я действительно верю в то, что он состоится в следующем году.
Это единственная причина, по которой я согласился на бой с Махачевым. Чем больше у меня побед, тем больше шансов получить бой с Конором», – сказал Оливейра.
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