Оливейра хочет выйти на Конора после боя с Махачевым: «Это единственная причина, почему я решил драться с Исламом»

Теги UFC легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Ислам Махачев Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра заявил, что согласился драться с Исламом Махачевым только ради возможности затем получить бой с Конором Макгрегором.

«Это было бы идеально. Мы просили организовать бой с Макгрегором в Бразилии, и надеюсь, это сработает. Я действительно верю в то, что он состоится в следующем году.

Это единственная причина, по которой я согласился на бой с Махачевым. Чем больше у меня побед, тем больше шансов получить бой с Конором», – сказал Оливейра.

Джастин Гейджи: «Махачев не будет доминировать над Оливейрой»

Хабиб: «Не смотрим на Оливейру как на проходного соперника. Но мы уверены, что пройдем его»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные