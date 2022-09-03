Камил Гаджиев: «Емельяненко как будто ожил. Но ему нужно еще 2-3 месяца»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил форму и высказался о его поединке с .

«Жду ли боя Емельяненко — Дацик? Нет. Я его, конечно же, посмотрю, но я его не жду.

Жду бой Махачева с Оливейрой, но не бой Емельяненко с Дациком. Считаю, что, если бы этот бой состоялся много лет назад, то я бы его ждал.

Как форма Александра? Александр как будто ожил. Но я считаю, что ему нужно 2-3 месяца еще», – сказал Гаджиев.

24 сентября в Москве Емельяненко и Дацик проведут бой по правилам бокса на Hardcore FC.

Глава Hardcore FC: «Организуем Харитонову и Емельяненко бой по правилам бокса или ММА. Выбор за ними»

Шлеменко признался, что уважает Емельяненко: «Говорю, что не надо употреблять, а он все показывает на своем примере»