Дмитрий Кудряшов: «У Емельяненко поражена нервная система. Саше пора на покой, не нужно испытывать судьбу»

Российский боксер оценил шансы в бою с .

«Как я оцениваю шансы Емельяненко? Так же, как и раньше. Подготовка к профессиональному бою – это не выход из запоя в реабилитационной клинике.

Даже находясь в хороших кондициях, не всегда удается правильно подготовиться. А как это будет после всех запоев, когда по видео видно, как Емельяненко ходит? Поражена нервная система.

Саше пора на покой, не нужно испытывать судьбу. А как закончится? Я вижу победителем Дацика, хоть он и дерется каждую неделю», – сказал Кудряшов.

Бой Емельяненко и Дацика состоится в сентябре в рамках турнира .

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Емельяненко все-таки подерется с Дациком. Конфликт длится больше 10 лет – бойцы долго решали, кто из них сидел в «петушатнике»