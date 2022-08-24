Шлеменко признался, что уважает Емельяненко: «Говорю, что не надо употреблять, а он все показывает на своем примере»

Известный средневес ММА Александр Шлеменко заявил, что не испытывает неприязни к Александру Емельяненко, с которым «Шторм» периодически устраивает заочные перепалки.

«Есть положительные герои, а есть отрицательные. Я за пропаганду здорового образа жизни. Я людям говорю-говорю – не надо употреблять.

Но есть , который показывает все на своем примере. Почему я в свое время не пристрастился к наркотикам и алкоголю?

Потому что были такие вот примеры. Умный учится на ошибках чужих, а дурак – на своих. Когда Емельяненко пьяный, он руку поднять не может.

А потом, когда начинает тренироваться, становится похожим на нормального человека. Начинает разговаривать, выражать свои мысли.

Молодые люди посмотрят на него и для себя сделают вывод. Это будет как в наших сказках. Есть два пути: либо ты абсолютно трезвый, либо ты пьющий. Саша ни разу не выиграл бой, будучи пьяным», – сказал Шлеменко.

Емельяненко раскритиковал жену Дацика: «Нельзя настолько неуважительно относиться к кормильцу семьи, своему мужу»

Дацик ответил Емельяненко: «Где была твоя жена, когда ты бухал и валялся в собственной моче и блевоте?»