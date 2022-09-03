«Можно заработать деньжат». Усик – про желание Канело провести с ним бой

Чемпион WBA, WBO и IBF в тяжелом весе отреагировал на желание абсолютного чемпиона в суперсреднем весе Сауля Альвареса провести с ним бой.

«Сауль Альварес об этом говорил. Но это все равно фрик-бой. Он боксирует в 76 кг. Где он хочет боксировать? В крузервейте? Окей, я сделаю вес 90,7 кг. Думаю, что у него максимум будет 86-87 кг.

Я вам говорю, что этот бой интересен только тем, что на нем можно заработать неплохие деньги. В плане бокса? Не знаю.

Думаю, фанатам будет интересно наблюдать за этим, потому что немного меньше и больше парень боксируют. Мексиканцам точно будет очень интересно. То, что он бросает вызовы, делает много-много всего. Ну, класс. Можно заработать деньжат», – сказал Усик.

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