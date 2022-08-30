Канело хочет драться с Усиком: «Я знаю, что это будет сложно, но мне плевать»

Теги тяжелый вес суперсредний вес Александр Усик Сауль Альварес бокс Бокс/MMA/UFC

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес все еще хочет провести бой с чемпионом WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александром Усиком.

«Это сложно, но мне без разницы. Мне нравятся такие вызовы. Мне плевать.

Я знаю, что это будет сложно, но я люблю бокс, люблю оказываться в таких ситуациях», – сказал Канело.

17 сентября в Лас-Вегасе Альварес проведет третий бой с Геннадием Головкиным.

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