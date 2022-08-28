Дмитрий Бивол рассказал, почему вышел на бой с Канело под флагом Кыргызстана

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол прокомментировал свой выход на бой с в мае этого года под флагом Кыргызстана.

«Не хочу обидеть, но если честно, у меня даже не было мысли выходить под флагом Кыргызстана. Я никогда не выходил под ним, когда был профессиональным боксером.

Я выходил под российским флагом, потому что я был членом сборной, находился на обеспечении сборной страны. Они кормили меня, возили. Это было само собой разумеющееся, что я выхожу под флагом России.

Бой хотели отменять, потому что такая ситуация. Сказали, что нельзя выходить с флагом, гимном, нельзя использовать музыку Виктора Цоя, под которую я выхожу. Соответственно, организаторы сами решили внести такую лепту.

Я после узнал, что сзади был экран. Я не знал, только после боя увидел. И мне тоже приятно. Отметили, что рожден в Кыргызстане. Получилось так.

Но это не всегда такое бывает. Это зависит от организаторов. Не всегда могут так сделать. На тот момент были декорации с экраном, и они показали мою родину. У Канело показали мексиканский флаг», – цитирует Бивола Fightnews.info.

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