Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал об отношениях с братом Федором, когда они были юношами.

«Ничего он мне не дарил. У меня всегда существовал культ старшего брата, и я всегда все делал для него. Не знаю, ничего он мне не дарил, никогда не помогал и ничего не делал.

Жил он только во благо себя. [Я] Дарил все, что у меня было. Даже когда мы были молодые и маленькие, у нас одежда одна на двоих была.

Когда он шел на свидание, а у нас не было возможности джинсы купить, и, если у него что-то грязное было, он мои надевал и уходил. А я уже в чем попало выходил на улицу за ним», – сказал Александр.

Александр Емельяненко – о братских отношениях: «Прощайте друг друга, и вам воздастся!»