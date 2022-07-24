Александр Емельяненко: «По вашим многочисленным просьбам я начинаю отращивать бороду»

Российский боец Александр Емельяненко сообщил о смене имиджа.

«Здрасьте-здрасьте, люди добрые. Сегодня я последний раз побрился. По вашим многочисленным просьбам я начинаю отращивать бороду.

Всем хорошего дня и отличного настроения. Пока-пока», – сказал Емельяненко.

В сентябре у Емельяненко запланирован бой по правилам бокса с Вячеславом Дациком.

Александр Емельяненко показал видео с тренировки: «Дацик все еще планирует подставлять голову?»

Емельяненко все-таки подерется с Дациком. Конфликт длится больше 10 лет – бойцы долго решали, кто из них сидел в «петушатнике»