Президент BKFC: «Ребята из Hardcore Fighting звонят нам, чтобы за счет нас как-то утвердиться»

Президент кулачной организации Bare Knuckle Fighting Championship Давид Фельдман рассказал об отношении к российской лиге Hardcore Fighting.

«На сегодняшний день бойцовая лига BKFC концентрируется только на себе. Я действительно не понимаю, как совместный турнир против Hardcore Fighting поможет вырасти нашему бренду, поэтому я сейчас концентрируюсь только на BKFC.

Я могу рассказать, что наша организация собирается запустить проект в России. Мы собираемся запустить этот проект и, думаю, это будет очень большое событие.

Эти ребята из Hardcore Fighting звонят нам, чтобы за счет нас как-то утвердиться, я не собираюсь действовать по их плану. Я плачу за наше влияние, за наше имя BKFC кровью и потом, я проделал слишком много работы за 12 лет, чтобы заставить это имя работать.

Я плохо знаю основателя лиги , хороший он или плохой парень – я не знаю, но у него есть действительно хороший продукт, он делает отличную работу», – сказал Фельдман.

Дмитрий Кудряшов подерется с чемпионом Hardcore FC Сосланом Асбаровым. Бой пройдет в карде Дацик – Емельяненко 24 сентября

Кудряшов отказался драться с Исмаиловым по правилам ММА: «К Маге хорошо отношусь, но не настолько, чтобы обниматься с ним в лосинах»