Артур Бетербиев: «Было бы хорошо организовать бой с Биволом в Грозном»

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе ответил на вопрос о потенциальном поединке с чемпионом WBA Дмитрием Биволом.

«Я готов к тому, что этот бой станет для меня следующим. В последние два года постоянно слышу от его команды, что есть большая вероятность того, что мы встретимся в следующем поединке.

Они говорят после моих боев. Думаю, если бы сторона Бивола была готова со мной боксировать, то препятствий бы не возникло.

Для меня всегда в приоритете объединительный бой по любым версиям. Сейчас и я, и Дмитрий будем встречаться с обязательными претендентами. Думаю, руководители боксерских организаций разрешили бы нам боксировать раньше, будь такое желание.

Где бы хотел провести бой с Биволом? Было бы хорошо организовать его в Грозном», – сказал Бетербиев.

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