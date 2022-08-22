Дмитрий Бивол 5 ноября в Абу-Даби проведет бой с Хильбертом Рамиресом

Стала известна дата следующего боя чемпиона в полутяжелом весе .

5 ноября в Абу-Даби россиянин проведет обязательную защиту пояса против мексиканца Хильберто Рамиреса. Об этом сообщает Всемирная боксерская ассоциация.

В последнем поединке Бивол в мае этого года победил единогласным решением судей Сауля Альвареса.

Рамирес в мае нокаутировал в четвертом раунде немца Доминика Безеля.

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