Дмитрий Бивол 5 ноября в Абу-Даби проведет бой с Хильбертом Рамиресом

Теги WBA полутяжелый вес Дмитрий Бивол бокс Хильберто Рамирес Бокс/MMA/UFC

Стала известна дата следующего боя чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола.

5 ноября в Абу-Даби россиянин проведет обязательную защиту пояса против мексиканца Хильберто Рамиреса. Об этом сообщает Всемирная боксерская ассоциация.

В последнем поединке Бивол в мае этого года победил единогласным решением судей Сауля Альвареса.

Рамирес в мае нокаутировал в четвертом раунде немца Доминика Безеля.

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Вы все рады за Бивола, но много ли о нем знаете? Он познакомился с женой в 16, владеет английским и не боится звездных соперников

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