Гассиев уверен в победе Головкина над Канело: «Гена в этом бою поставит точку»

Российский боксер поддержал , которому предстоит третий поединок против Сауля Альвареса.

Напомним, что в первом бою была зафиксирована ничья, а в реванше сильнее был Канело.

«Я считаю, что Гена в этом бою поставит точку, закроет все вопросы и уверенно победит. Буду болеть за Гену, как и всегда, потому что он мой друг, старший товарищ и наставник.

Он мне очень много помогал на протяжении всего времени, которое я проводил с ним в Америке. Я знаю, как Гена трудится, как пашет в зале. Я в нем не сомневаюсь», – сказал Гассиев.

Головкин считает, что Канело использовал допинг: «Я верю, что он жульничал»

Головкин – о трилогии с Канело: «Это значит, что мы находимся на уровне легенд»