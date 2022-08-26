Гассиев уверен в победе Головкина над Канело: «Гена в этом бою поставит точку»

Теги Геннадий Головкин Сауль Альварес Мурат Гассиев бокс Головкин - Канело Бокс/MMA/UFC

Российский боксер Мурат Гассиев поддержал Геннадия Головкина, которому предстоит третий поединок против Сауля Альвареса.

Напомним, что в первом бою была зафиксирована ничья, а в реванше сильнее был Канело.

«Я считаю, что Гена в этом бою поставит точку, закроет все вопросы и уверенно победит. Буду болеть за Гену, как и всегда, потому что он мой друг, старший товарищ и наставник.

Он мне очень много помогал на протяжении всего времени, которое я проводил с ним в Америке. Я знаю, как Гена трудится, как пашет в зале. Я в нем не сомневаюсь», – сказал Гассиев.

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