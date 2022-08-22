Хабиб: «Не смотрим на Оливейру как на проходного соперника. Но мы уверены, что пройдем его»

Бывший чемпион в легком весе поделился ожиданиями от поединка за вакантный титул между и .

«Конечно, изучали, смотрели и до сих пор смотрим [бои Оливейры]. Он очень хорошо закидывает гильотину. Надо быть осторожным. У него такое тело — к этому расположенное.

И стойка у него очень хорошая: колени и ноги, типы, которые бьет в корпус, в голову. Физически я бы не сказал, что он силен. Но последние пару лет он сильно набрал опыта, уверенности. Он на ходу.

Мы на него ни в коем случае не смотрим как на проходного соперника. Но мы уверены, что пройдем его. У нас есть такая уверенность! Нужно аккуратно придерживаться плана.

Хотел бы я, чтобы Махачев перешел в полусредний вес? Об этом рано говорить. Ислам еще чемпионом не стал. Если он выиграет и защитит титул пару раз, я думаю, что можно было бы.

Когда Ислам в хорошей форме, 81 кг весит. Драться в 77 кг... не знаю. Вот с тем же самым Леоном Эдвардсом они в 2015, 2016 годах очень много работали», – сказал Хабиб.

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