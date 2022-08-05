Тренер Оливейры: «Выстраиваем подготовку так, чтобы Чарльз не беспокоился о том, что будет делать Махачев»

Диего Лима, тренер экс-чемпиона UFC в легком весе , рассказал о подготовке к бою с .

«Мы выстраиваем подготовку так, чтобы Чарльз не беспокоился о том, что будет делать Махачев. Точно так же, как перед боем с Гейджи.

Мы очень много отрабатывали этот калф-кик, даже не акцентируя на этом внимание Чарльза. Когда Гейджи бил по ноге, Чарльз на автомате поднимал ее, потому что его спарринг-партнеры часто использовали этот удар. Но он не зацикливался на нем, а делал все автоматически.

То же самое мы делаем в подготовке к Махачеву. Мы плавно имитируем его стиль — все то, что он может предложить.

Мы попытаемся сделать из Чарльза более совершенного и более агрессивного бойца с еще более широким арсеналом ударов. Чтобы он мог удивить Махачева ударами, которых он не видел в его исполнении», – сказал Лима.

Бой Оливейры и Махачева за вакантный титул в легком весе состоится 22 октября на 280 в Абу-Даби.

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