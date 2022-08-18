Кормье – о Махачеве: «Миру еще многое предстоит узнать о том, каков этот парень»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье считает, что только начинает раскрываться как боец и личность.

«Я думаю, история Махачева еще не рассказана. Миру еще многое предстоит узнать о том, каков этот парень. Это действительно особый талант. Его личность, его стиль.

Еще никому не удалось заставить его показать весь его стиль в целом. До сих пор Исламу удавалось валить соперников и доминировать в партере.

Представьте, что Оливейра вынудит его драться в стойке – тогда он сможет в течение длительного времени показывать, насколько хорош в ударке», – сказал действующий комментатор UFC.

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