Дэн Хукер про титульный шанс Махачева: «Это какая-то дичь»

Новозеландский боец UFC Дэн Хукер отреагировал на организацию поединка за вакантный титул в легком весе между и .

«Если вы хотите продвинуться, вы должны реагировать очень быстро, и я хватался за любую возможность. Но затем вы видите, что парни, которые опережают вас, играют очень умно и идут дальше.

При этом нельзя сказать, что они более обучены или на порядок сильнее вас — просто они умнее ведут эту игру.

Когда ты видишь, как парень дерется за титул после двух побед над соперниками, вышедшими на бой на коротком уведомлении, ты понимаешь, что это какая-то дичь.

Ты делаешь шаг назад, смотришь на все это, и тебе приходит в голову мысль: «У меня есть все необходимые навыки, и мне просто нужно играть в эту игру так же, как и все остальные», – сказал Хукер.

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