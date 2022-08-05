Волкановски объяснил, почему хочет драться с Оливейрой, а не Махачевым: «Вокруг Чарльза большущий хайп»

Чемпион UFC в полулегком весе хочет, чтобы в бою за вакантный титул в легком весе Чарльз Оливейра победил .

«Я всего лишь хочу еще один пояс. С кем из бойцов у меня получится более громкий бой? Думаю, это определенно Чарльз Оливейра. Вокруг него большущий хайп.

Плюс мы знаем, что у нас выйдет зрелищный поединок, ведь у него яркий стиль.

Но если титул выиграет Ислам, то я подерусь с Исламом. Неважно, кто это будет, я буду биться с любым.

Они оба представляют большой вызов, и это меня мотивирует. Обожаю, когда во мне сомневаются. Я люблю быть андердогом, и только Богу известно, когда я снова буду андердогом у себя в дивизионе», – сказал Волкановски.

Бой Оливейры и Махачева состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

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