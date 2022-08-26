Оливейра – о переговорах с командой Махачева: «Они говорили, что готовы драться в Бразилии, но это была ложь»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Чарльз Оливейра Махачев - Оливейра Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра обвинил во лжи представителей Ислама Махачева.

Бразилец указал на то, что в прессе команда россиянина заявляла, что готова устроить бой в Бразилии, однако в ходе переговоров настаивала на Абу-Даби.

«Они очень много говорили о том, что примут поединок в Бразилии, но это ложь. Если бы они согласились драться в Бразилии, то мы встретились бы в январе.

Я много раз упоминал кард в Рио. Их сторона говорила, говорила и говорила, но они приняли бой там, где хотели провести его.

Ничего страшного. Октагон во всем мире одинаковый, в любой стране. Чарльз будет готов на сто процентов», – сказал Оливейра.

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