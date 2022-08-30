Бетербиев о командировке с Кремлевым: «Для меня это было одним из сложнейших испытаний за последние годы»

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о командировке с главой Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым.

«Провел три дня в командировке с президентом IBA Умаром Кремлевым, и сказать, что был в шоке – все равно, что ничего не сказать. Для меня это было, наверное, одним из сложнейших испытаний за последние годы.

Самое непривычное и странное для меня это то, что у Умара совершенно отсутствует режим сна. В один день мы спали три часа, в другой пять, и лишь на третий день поспали около шести часов. Но все время ложились по-разному, поэтому каждый раз я долго не мог уснуть.

Но зато я понял, почему ему так нравится эта работа. Все связано с тем, что он постоянно в движении и каждый раз встречается с большим количеством людей, которые заряжают его энергией.

В любом случае такая работа подойдет не каждому. Лично я понял, что такой режим не для меня. Нужно быть по-настоящему влюбленным в свое дело, чтобы работать каждый день и без выходных.

Сегодня я по традиции доверяю ему на хранение перчатки, в которых выступал в крайнем бою и пояс WBO. Все это будет храниться в Музее бокса, который поможет будущим поколениям узнавать о том, каким трудом достаются победы в спорте», – написал Бетербиев в социальных сетях.

Артур Бетербиев: «Я был вынужден получить гражданство Канады. Иначе боя со Смитом, который принес мне и России чемпионский пояс, просто не было бы»

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