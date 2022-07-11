«Каждое ваше доброе слово – для меня награда!». Бетербиев побывал в гостях у Кадырова

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Рамзан Кадыров бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за встречу.

«Друзья! Вчера мне была оказана огромная честь побывать вместе с другими именитыми спортсменами в гостях у Главы Чеченской Республики, Героя России, моего дорогого БРАТА Рамзана Ахматовича Кадырова!

В неформальной обстановке мы обсудили итоги поединка, прошедшего в Нью-Йорке с Джоном Смитом, а также планы ближайшее на будущее!

Уважаемый Рамзан Ахматович! Все, что Вы делаете для спорта в нашей республике – невозможно оценить!

Я безмерно благодарен Вам за Вашу поддержку в мой адрес! Каждое Ваше доброе слово – для меня награда!» – написал Бетербиев в соцсетях.

 

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