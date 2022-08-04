Бенавидес считает, что Бивол лучше Бетербиева: «Отдаю предпочтение Дмитрию, потому что он техничнее»

Бывший чемпион мира по боксу Давид Бенавидес сравнил Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева, которые владеют поясами в полутяжелом весе.
«Я думаю, что отдал бы предпочтение Биволу, потому что он техничнее. У него тоже есть мощь. Бивол – боксер, он много двигается. Мне нравится Бетербиев.
Не знаю, смотрели ли вы его поединок с Александром Гвоздиком, когда он выиграл титул WBC. Там Бетербиев пропускал удары. Но Бивол сильнее Гвоздика. Это будет отличный бой. Я однозначно хочу посмотреть его», – сказал Бенавидес.
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