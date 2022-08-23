Артур Бетербиев: «Я был вынужден получить гражданство Канады. Иначе боя со Смитом, который принес мне и России чемпионский пояс, просто не было бы»

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о получении гражданства Канады и отношении к нему в этой стране.
- Артур, вы уже получили гражданство Канады?
– Да. Мне, можно сказать, с одной стороны повезло: я получил гражданство за пару месяцев до моего боя, когда многие страны начали вводить санкции против российских спортсменов из-за спецоперации на Украине.
И получалось так, что из-за отсутствия канадского гражданства у меня возникали определенные проблемы, и я подводил всю свою команду. Я поговорил с руководством Чеченской Республики и Федерации бокса России, и все меня поддержали.
А если бы они сказали, что не надо этого делать, то моего боя со Смитом-младшим, который принес чемпионский пояс мне и России, просто не было бы. Потому что мне четко сказали, что если у меня не будет гражданства Канады, то этого боя никогда не будет. И я был вынужден это сделать.
- Выход на поединок под флагом Канады тоже было вынужденной мерой?
– Конечно, у меня не было других вариантов. Ситуация была очень жесткой, организаторы вечера бокса даже не рассматривали чего-то иного. Мои работодатели из компании Top Rank заняли очень жесткую позицию в этом плане. И у руководства WBC, под эгидой которой прошел бой со Смитом, тоже была очень жесткая позиция.
- Выйти под российским флагом было нереально?
– Организаторы боя даже не рассматривали такой вариант.
- К вам изменилось отношение в Канаде после начала спецоперации на Украине?
– Я не могу так сказать. У меня же действует контракт с Top Rank, и они должны соблюдать его условия. Я со своей стороны тоже должен выполнять все его положения, которые подписал ранее. Но то, что сказал промоутер Боб Арум, что я не имею никакого отношения к России, звучит как-то странно и неправильно, ведь я всю жизнь представлял и представляю Россию.
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