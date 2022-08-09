Головкин – о трилогии с Канело: «Это значит, что мы находимся на уровне легенд»

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Чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и WBA Геннадий Головкин, которому предстоит третий бой против Сауля Альвареса, высказался о грядущем поединке.

«Трилогия – это что-то большое, историческое. В наше время очень трудно увидеть реванш между бойцами, потому что это просто неинтересно.

Когда происходит трилогия, это значит, что ее требуют люди, что ты находишься на уровне легендарных боксеров и являешься частью истории. Ты чувствуешь себя гордым и счастливым. Это много значит», – сказал казахстанец.

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