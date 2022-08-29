Забит готов стать детским тренером: «Мне нравится учить их»

Бывший боец UFC Забит Магомедшарипов заявил, что может попробовать себя в качестве детского тренера.

Напомним, что последний раз россиянин дрался в 2019 году, победив полулегковеса Келвина Каттара.

«Почему бы и нет? Мне интересно работать с детьми. Мне нравиться учить их, общаться с ними. Мне это интересно. Сейчас я хочу отдохнуть от спорта год или два, а там посмотрим», – сказал Забит.

Забит не исключает, что вернется в ММА: «У меня появляется желание, надо подумать»

Забит – о причине ухода: «Обещали титульник, но не сдержали слово. Я очень разозлился»