Забит не исключает, что вернется в ММА: «У меня появляется желание, надо подумать»

Теги полулегкий вес UFC Забит Магомедшарипов Келвин Каттар Бокс/MMA/UFC

Бывший боец UFC Забит Магомедшарипов не исключил, что может возобновить профессиональную карьеру.

Напомним, что полулегковес не выходил в клетку с 2019 года, когда он на московском турнире UFC победил Келвина Каттара.

«Время прошло. У меня нет желания возвращаться. У меня появляется желания вернуться, когда смотрю, как кто-то из друзей дерется.

Когда присоединяюсь к тренировочному лагерю других парней. Тогда появляется желание. Мне надо подумать. Я должен подумать над этим вопросом», – сказал Забит.

Забит – о причине ухода: «Обещали титульник, но не сдержали слово. Я очень разозлился»

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