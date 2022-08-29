Забит – о причине ухода: «Обещали титульник, но не сдержали слово. Я очень разозлился»

Бывший полулегковес UFC Забит Магомедшарипов рассказал, почему решил завершить карьеру.

По словам россиянина, на это повлияли проблемы со здоровьем и невыполненные обещания руководства UFC.

«Причин было много. В первую очередь из-за отказов драться со мной. Я не получал поединков на протяжении двух лет.

Потом были травмы, и я много болел. Я так и не выздоровел. Таких причин было много. Главная заключается в том, что я не мог драться.

В UFC не дали мне титульный бой. Обещали одно, а сделали другое. Мне дали обещание и не сдержали его. Это была главная причина. Я очень разозлился», – сказал Забит.

Тренер Забита – о завершении карьеры: «Спорт стал очень аморальным, а Магомедшарипов – очень набожный человек»

О’Мэлли – о Забите: «Он мог бы стать чемпионом. Он мог не тренироваться 3 года, вернуться и быть топом»