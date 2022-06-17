Хабиб – Забиту: «Добро пожаловать в клуб нормальных людей»

Теги полулегкий вес UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Забит Магомедшарипов Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к полулегковесу Забиту Магомедшарипову, который накануне уведомил промоушен о завершении карьеры.

«Добро пожаловать в клуб нормальных людей. Забит Магомедшарипов – легенда Дагестана», – написал Нурмагомедов в соцсетях.

31-летний Магомедшарипов провел в UFC шесть боев и одержал шесть побед. В последнем поединке Забит на турнире в Москве победил единогласным решением судей Келвина Каттара.

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