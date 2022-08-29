Усман – о хай-кике Эдвардса: «Это была просто прекрасная техника»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман Усман - Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман похвалил новоиспеченного чемпиона Леона Эдвардса за точный хай-кик, который принес англичанину сенсационную победу на UFC 278.

«Я хотел финишировать Эдвардса. Я мог бы перевести его в партер, но я действительно хотел финишировать его. Затем одному богу известно, что я готовил, ведь я не донес свой удар.

Это была просто прекрасная техника. Эдвардс великолепно рассчитал время. Он выбрасывал удары в голову по ходу боя, но я блокировал их все. Этот удар пришелся в яблочко.

Я практически в восторге от того, насколько он был хорош, но это случилось. Чемпионы падают, возвращаются и показывают, почему они чемпионы», – сказал Усман.

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