Команда Эдвардса показала, как до боя с Усманом готовила левый хай-кик: Леон нокаутировал Камару именно этим ударом

Тренеры Леона Эдвардса доказали, что сокрушительный хай-кик англичанина в бою с не был импровизацией.

До боя с нигерийцем члены штаба Эдвардса обратили внимание, что Усмана можно поймать хай-киком.

«Если он начнет бить руками, Усман будет наклонять голову в сторону, и здесь мы сможем поймать его ударом ногой в голову», – сказали тренеры, анализируя поведение Усмана в октагоне.

Кормье считает Усмана фаворитом третьего боя с Эдвардсом: «Он уверенно выигрывал во втором поединке»

Уайт – о беседе с Усманом после нокаута: «Он был в отличном расположении духа, груз упал с плеч»