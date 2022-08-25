Конор – о реакции дочери Усмана на поражение отца: «Я против того, чтобы приводить детей на арену»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор высказался о болезненной реакции дочери на поражение отца.

После окончания поединка она расплакалась, из-за чего ее пришлось спешно уводить с арены.

«Я действительно понимаю это. И я против того, чтобы вообще приводить семью. Особенно детей.

Я делал и то и другое и считаю, что на миссию лучше всего выходить одному. Вы можете увидеться с семьей и после боя», – написал Конор в соцсетях.

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