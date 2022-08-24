Кормье считает Усмана фаворитом третьего боя с Эдвардсом: «Он уверенно выигрывал во втором поединке»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье считает, что утративший титул в полусреднем весе будет фаворитом в третьем поединке против , несмотря на поражение во втором бою.

«Если задуматься об этом противостоянии и том, как оно проходило, то делая ставку на третий бой, вам необходимо считать Усмана фаворитом, поскольку он уверенно выигрывал.

Он очень хорошо прессинговал Леона Эдвардса, был агрессором. Как сказали тренеры Эдвардса, Усман заставил его драться на пятках», – сказал комментатор UFC.

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