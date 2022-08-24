Уайт – о беседе с Усманом после нокаута: «Он был в отличном расположении духа, груз упал с плеч»

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что бывший чемпион в полусреднем весе хорошо отреагировал на поражение в бою с . Напомним, что нигериец улетел в глухой нокаут после хай-кика англичанина в пятом раунде.

«Усман находится в отличном расположении духа. Естественно, он очень хочет реванша. Но Камару сказал, что груз упал с его плеч.

Он чувствовал много давления из-за серии, на которой шел, пытаясь побить рекорд Андерсона Сильвы. Все это давление было на нем. Он с нетерпением ждет реванша», – сказал Уайт.

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