Уайт – о беседе с Усманом после нокаута: «Он был в отличном расположении духа, груз упал с плеч»

Теги UFC Дэйна Уайт полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что бывший чемпион в полусреднем весе Камару Усман хорошо отреагировал на поражение в бою с Леоном Эдвардсом. Напомним, что нигериец улетел в глухой нокаут после хай-кика англичанина в пятом раунде.

«Усман находится в отличном расположении духа. Естественно, он очень хочет реванша. Но Камару сказал, что груз упал с его плеч. 

Он чувствовал много давления из-за серии, на которой шел, пытаясь побить рекорд Андерсона Сильвы. Все это давление было на нем. Он с нетерпением ждет реванша», – сказал Уайт.

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