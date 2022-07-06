Тренер Канело: «Мы не смогли победить Бивола в первом бою, но попытаемся снова»

Эдди Рейносо, тренер абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе Сауля Альвареса, высказался о реванше с чемпионом WBA в полутяжелом весе .

«Верю, что Канело может победить Бивола. Он способен подготовиться и выступить намного лучше. Я думаю, что мы были близки к победе в первом бою.

Мы проиграли два последних раунда, и это привело к поражению. Если мы лучше подготовимся к Биволу, то, несомненно, победим.

Конечно, мы даем ему гандикап. В ночь боя у Бивола было преимущество в весе. Несмотря на это, Альварес был конкурентным. Но такие поединки и вызовы обеспечивают тебе славу. Нам необходимо было это сделать.

Мы не смогли победить Бивола в первом бою, но попытаемся снова», – сказал Рейносо.

7 мая Канело проиграл Биволу единогласным решением судей.

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