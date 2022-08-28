Харитонов заявил, что его подставил известный спортсмен: «Приехал вынужденно в Майами, чтобы закрыть вопросы»

Российский боец Сергей Харитонов в социальных сетях сообщил о конфликте с одним известным бывшим спортсменом, имени которого не назвал.
«Нахожусь в Майами, здесь море, солнце круглый год, песочек. Но я приехал сюда не отдыхать. Я приехал сюда вынужденно.
Меня подставил очень известный спортсмен. Бывший спортсмен. Он уже возрастной, я его уважал. С ним были определенные дела, которые длились на протяжении четырех лет. Он меня очень сильно подставил перед людьми.
Мне пришлось вылететь сюда, чтобы закрывать вопросы здесь с людьми, перед которыми у меня были обязательства. Но об этом подробнее, когда я вернусь в Россию. Это будет через неделю. Ждите», – сказал Харитонов.
Также Сергей в описании под видео добавил: «Попал в очень тяжелую жизненную ситуацию. Но выйду из нее достойно. В отличии от человека, которого уважал. 4 года...».
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