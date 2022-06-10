Сергей Харитонов: «Емельяненко до боя с Дациком может не дожить»

Российский боец прокомментировал состояние , которому в сентябре драться по правилам бокса с .

«Вы понимаете о ком я говорю. Если бы он был в состоянии, но он же сейчас не в состоянии. Я вообще думаю, что он до боя [с Дациком] может не дожить.

В таком состоянии, в котором сейчас находится Емельяненко, мне было стыдно против него выходить. Я не привык сочувствовать кому-то за исключением людей, которые действительно попали в беду. Этот сам себя загнал в эту колею, из которой уже вылезти не может.

Если я сейчас выйду против него, то скажут, что добил алкаша, что убил его и добил. Мне уже самому будет стыдно выходить против него. Пускай делают это какие-то ринг-анонсеры, блогеры или кто-то из поп-ММА.

После всех этих видео с ним у меня уже интерес к нему пропал. Не верю, что он наберет форму», – сказал Харитонов.

Александр Емельяненко: «Здрасьте-здрасьте, люди добрые! Я вернулся»

Александр Емельяненко: «Помогите Дацику с тренировками, а то он навоз месит»