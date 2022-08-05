Харитонов про дебют Конора в кино: «Ему было бы идеально пойти в порноактеры. Набрал бы популярности»

Российский боец прокомментировал дебют экс-чемпиона в двух весовых категориях в кино.

Ранее сообщалось, что ирландец получил роль в ремейке боевика «Дом у дороги».

«Конору было бы идеально пойти в порноактеры. Набрал бы популярность. Он же весь расписной, в татуировках — там таких любят.

Поставил карьеру на паузу? А ему чего делать? Он денег уже заработал. Может делать все, что хочет.

Он просто кайфует, получает удовольствие. Я думаю, он станет порноактером», – сказал Харитонов.

Конор сыграет в Голливуде – в ремейке боевика 80-х. До этого боец отказал Вину Дизелю (вместо него взяли Биспинга) и «Игре престолов»

Конор намекнул на завершение карьеры: «ММА, я никогда тебя не забуду!»