Сергей Харитонов в октябре-ноябре проведет бой в Bellator

Тренер Руслан Кривуша рассказал о возвращении российского тяжеловеса в Bellator.

«Было затишье перед бурей, потому что у Сергея закончилась американская виза. Уже можно его поздравить.

Во вторник он вылетел из Бахрейна, получив визу. Значит, в ближайшее время услышим новую дату его поединка. Скорее всего, это будет октябрь–ноябрь и Bellator.

Были разные варианты, но Сергей сосредоточился на получении визы в США», – сказал тренер.

В последнем поединке в в 2021 году Харитонов проиграл Чейку Конго сабмишеном во втором раунде.

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