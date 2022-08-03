Сергей Харитонов в октябре-ноябре проведет бой в Bellator

Теги MMA Сергей Харитонов тяжелый вес (MMA) Bellator Бокс/MMA/UFC

Тренер Руслан Кривуша рассказал о возвращении российского тяжеловеса Сергея Харитонова в Bellator.

«Было затишье перед бурей, потому что у Сергея закончилась американская виза. Уже можно его поздравить.

Во вторник он вылетел из Бахрейна, получив визу. Значит, в ближайшее время услышим новую дату его поединка. Скорее всего, это будет октябрь–ноябрь и Bellator.

Были разные варианты, но Сергей сосредоточился на получении визы в США», – сказал тренер.

В последнем поединке в Bellator в 2021 году Харитонов проиграл Чейку Конго сабмишеном во втором раунде.

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