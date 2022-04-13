Харитонов про Малыхина: «Сидит в One FC, потому что там можно колоть все что хочешь, гулять по полной»

Российский боец обвинил временного чемпиона One в тяжелом весе Анатолия Малыхина в употреблении допинга.

«Я с удовольствием подрался бы с . С тем же... Выиграл у Сани Волкова... Том Аспиналл! Это мне интересно как спорт. Что касается Александра Емельяненко...

я не заношу к этой категории. Он не алкоголик, не тунеядец, он все-таки спортсмен. Хоть и был дисквалифицирован в свое время за допинг-контроль и сейчас выступает в организации One FC, где нет никакого нахрен допинг-контроля. Он любит обсуждать — вместе с Петей тогда, кстати — «братик, братик, смотри — они все мертвые, они все сдохли». Ты помнишь это видео.

Все молодые бойцы, которые чего-то добиваются, стараются перейти в UFC. Что-то я не вижу у Анатолия Малыхина рвения перейти в UFC. А я скажу, почему. Я привык высказывать все как есть.

Почему он ушел из вольной борьбы? Его оттуда убрали из-за допинг-контроля. Была дисквалификация на два года. Об этом можно в интернете прочитать. А в One FC нет допинг-контроля. Вот он там и сидит. Потому что можно колоть все что хочешь, гулять по полной. И выигрывать спокойно, не напрягаться.

Он этому уровню рад, там платят неплохие денюжки. Они только могут обсуждать — Нганну обсуждать, «братик, они все мертвые, они все дохлые».

Я не думаю, я уверен, что, судя по его габаритам, он подкалывает себе все что можно и все что нельзя. Без этого он в UFC и в десятку не войдет. Поэтому туда и не рвется. Понимает, что у него там будет допинг-контроль еженедельный, если не ежедневный.

Посмотрят на его телосложение и будут к нему приезжать каждый день, наверное. Я говорю все как есть. Я так считаю, и меня никто в этом не переубедит», – сказал Харитонов.

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