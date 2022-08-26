Майк Перри вызвал Усика на бой на голых кулаках: «Кто лучший боец сейчас? Это я»

Теги Александр Усик бокс Майк Перри Bare Knuckle Кулачные бои Бокс/MMA/UFC

Бывший боец UFC и действующий боец промоушена Bare Knuckle Майк Перри предложил подраться на голых кулаках чемпиону мира по боксу в тяжелом весе Александру Усику.

«Я желаю биться с лучшими. Усик, если ты хочешь драться, то приходи. KSI был на моем поединке, но я не думаю, что ему нужны эти проблемы.

Если говорить о кулачных боях, то многие могут этого не захотеть. Ведь кто лучший боец прямо сейчас? Это я», – сказал Перри.

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