Александр Усик возглавил рейтинг P4P по версии The Ring

Теги Артур Бетербиев Василий Ломаченко Александр Усик Сауль Альварес Энтони Джошуа Дмитрий Бивол Наойя Инуэ Теренс Кроуфорд бокс The Ring Эррол Спенс Джош Тейлор Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

Украинский чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Александр Усик стал лучшим боксером вне зависимости от весовой категории по версии издания The Ring.

Напомним, что Усик успешно защитил титулы в поединке с Энтони Джошуа, победив раздельным решением судей.

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Александр Усик, чемпион в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO;
  2. Наоя Инуэ, чемпион в легчайшем весе по версиям IBF, WBA и WBС;
  3. Теренс Кроуфорд, чемпион в полусреднем весе по версии WBO;
  4. Эррол Спенс, чемпион в полусреднем весе по версиям IBF, WBA и WBC;
  5. Сауль Альварес, абсолютный чемпион в суперсреднем весе;
  6. Василий Ломаченко, легковес;
  7. Дмитрий Бивол, чемпион в полутяжелом весе по версии WBA;
  8. Джош Тейлор, чемпион в суперлегком весе по версиям IBF и WBO;
  9. Джермелл Чарло, абсолютный чемпион в первом среднем весе;
  10. Артур Бетербиев, чемпион в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO.

Деонтей Уайлдер вызвал Усика на бой: «Я сидел дома и отдыхал, но король вернулся»

Фьюри – о желании Уайлдера драться с Усиком: «Пусть этот бомжара встанет в конец очереди»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные