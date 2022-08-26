Александр Усик возглавил рейтинг P4P по версии The Ring

Украинский чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Александр Усик стал лучшим боксером вне зависимости от весовой категории по версии издания The Ring.
Напомним, что Усик успешно защитил титулы в поединке с Энтони Джошуа, победив раздельным решением судей.
Топ-10 выглядит следующим образом:
- Александр Усик, чемпион в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO;
- Наоя Инуэ, чемпион в легчайшем весе по версиям IBF, WBA и WBС;
- Теренс Кроуфорд, чемпион в полусреднем весе по версии WBO;
- Эррол Спенс, чемпион в полусреднем весе по версиям IBF, WBA и WBC;
- Сауль Альварес, абсолютный чемпион в суперсреднем весе;
- Василий Ломаченко, легковес;
- Дмитрий Бивол, чемпион в полутяжелом весе по версии WBA;
- Джош Тейлор, чемпион в суперлегком весе по версиям IBF и WBO;
- Джермелл Чарло, абсолютный чемпион в первом среднем весе;
- Артур Бетербиев, чемпион в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO.
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