Александр Усик возглавил рейтинг P4P по версии The Ring

Украинский чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Александр Усик стал лучшим боксером вне зависимости от весовой категории по версии издания The Ring.

Напомним, что Усик успешно защитил титулы в поединке с Энтони Джошуа, победив раздельным решением судей.

Топ-10 выглядит следующим образом:

Александр Усик, чемпион в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO; Наоя Инуэ, чемпион в легчайшем весе по версиям IBF, WBA и WBС; Теренс Кроуфорд, чемпион в полусреднем весе по версии WBO; Эррол Спенс, чемпион в полусреднем весе по версиям IBF, WBA и WBC; Сауль Альварес, абсолютный чемпион в суперсреднем весе; Василий Ломаченко, легковес; Дмитрий Бивол, чемпион в полутяжелом весе по версии WBA; Джош Тейлор, чемпион в суперлегком весе по версиям IBF и WBO; Джермелл Чарло, абсолютный чемпион в первом среднем весе; Артур Бетербиев, чемпион в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO.

Деонтей Уайлдер вызвал Усика на бой: «Я сидел дома и отдыхал, но король вернулся»

Фьюри – о желании Уайлдера драться с Усиком: «Пусть этот бомжара встанет в конец очереди»