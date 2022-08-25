Шлеменко – о бое Усика и Джошуа: «Не смотрел. Если сидеть 12 раундов, то я могу заснуть»

Известный российский средневес ММА Александр Шлеменко заявил, что не смотрел и не будет смотреть бой между и .

По мнению «Шторма», боксерские поединки, которые проходят дистанцию в 12 раундов, вряд ли могут быть интересными.

«Я не смотрел бой Усика. Честно, я не захотел просыпаться. В повторе я тоже не посмотрю. Объясню почему. Потому что бой закончился решением.

Если сидеть 12 раундов, то я могу заснуть. Не думаю, что там был какой-то драйв или что-то еще», – сказал Шлеменко.

Фьюри – о желании Уайлдера драться с Усиком: «Пусть этот бомжара встанет в конец очереди»

Фьюри – об Усике: «Не уважаю его и не считаю отличным бойцом»