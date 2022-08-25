Майк Перри вызвал Джейка Пола: «Ты не хочешь со мной связываться, потому что я надеру тебе зад в любой день»

Бывший боец UFC Майк Перри предложил начинающему боксеру Джейку Полу встретиться в ринге.

«Я считаю, этот поединок имеет смысл. Он раз за разом теряет соперников. А я никогда не отказываюсь драться.

И я обладаю многими качествами, которые ему нравятся: боец MMA, ниже него, меньше весом и, как многие бы сказали, малоподвижный.

Джейк, я настоящая проблема. Ты не хочешь со мной связываться, потому что я надеру тебе зад в любой день, в любое время. Когда бы мы ни встретились – я выбью из тебя все дерьмо», – сказал Перри.

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